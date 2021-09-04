Дегтярев заявил, что Хабаровский край проведет чемпионат WorldSkills на высоком уровне

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены провести национальный чемпионат WorldSkills в 2023 году на высоком уровне, сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в интервью каналу "Россия-24" на Восточном экономическом форуме.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума, предложил провести в 2023 году в Хабаровске национальный чемпионат WorldSkills.

"WorldSkills 2023 года Владимир Владимирович [Путин] предложил провести в Хабаровске, мы полностью это поддерживаем. Была история, когда WorldSkills планировался на 2018 или на 2019 год, могу ошибаться, и региональная власть его отменила с формулировкой "не нужно, не интересно". Я считаю, это безобразие. Конечно, мы с удовольствием возьмемся, проведем на высоком уровне, подготовимся как следует", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что для Хабаровского края такой чемпионат станет возможностью простимулировать развитие среднего профессионального образования. "Нам требуются рабочие руки и светлые головы, потому что крупные проекты на подходе. Это и Тихоокеанская железная дорога, и строительство нового порта на 30 млн тонн <...> на Охотском море, это и развитие Восточного полигона <…>. Поэтому нам нужны люди, умеющие строить, имеющие современные квалификации, и WorldSkills 2023 года нам вот прямо в жилу. Спасибо президенту за его предложение, идем исполнять", - отметил глава региона.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, созданное в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году.