ДВФУ начнет дистанционно готовить школьников Дальнего Востока к поступлению в медвузы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) с текущего учебного года начнет проводить дистанционные уроки по подготовке школьников регионов Дальнего Востока к поступлению в медицинские вузы. Проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил ТАСС, что теперь возможность погрузиться в медицинскую профессию доступна школьникам, живущим за пределами Приморья.

"В 2020 году на базе Школы медицины и медцентра ДВФУ мы открыли профильные медицинские классы. На первом этапе ведущие специалисты медцентра читали лекции для учащихся довузовских подразделений университета, а через пару месяцев к ним присоединились старшеклассники гимназий и лицеев Владивостока и четырех школ Артема. Большой интерес к нашему проекту проявляли ребята с Сахалина, Камчатки и других регионов Дальнего Востока. В этом академическом году мы решили ввести дистанционные занятия, чтобы у ребят из других субъектов тоже была возможность погрузиться в будущую специальность и узнать о передовых разработках и особенностях профессии от практикующих специалистов", - сообщил Пак.

Он пояснил, что занятия помогают школьникам до поступления в университет определить направление своего обучения. "Этот курс занятий позволяет полностью погрузиться в профессию тем, кто уже понял, что хочет посвятить себя медицине. У детей появилась хорошая возможность получить расширенную подготовку по базовым дисциплинам и сестринскому делу", - добавил проректор.

ДВФУ открыл медицинский класс в 2020 году, чтобы старшие школьники, решившие поступать в медицинские вузы, могли получить практические навыки и теоретическую базу. Пак уточнил, что в прошлом году в медицинском классе занимались около 70 детей, в этом году там будут учиться около 100 подростков.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.