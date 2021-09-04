Стоимость жилья на Чукотке остается ниже уровня себестоимости строительства

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Распространение программы "Дальневосточная ипотека" на вторичный рынок жилья на Чукотке привело к незначительному повышению стоимости квартир. Однако цены все равно остаются ниже уровня объективной себестоимости строительства жилья в регионе. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил глава округа Роман Копин.

"Регион заинтересован в приходе застройщиков из других регионов, в том числе федерального уровня. Это позволит увеличить темпы ввода жилья, повысить конкуренцию на рынке, снизить цену кв. м. Повышение доступности ипотечных кредитов после распространения программы "Дальневосточной ипотеки" на вторичный рынок повлияло на рост стоимости жилья, прежде всего в крупных населенных пунктах. Однако в настоящий момент цены все равно остаются ниже уровня объективной себестоимости строительства жилья в регионе", - сказал он.

Губернатор добавил, что распространение программы "Дальневосточная ипотека" на рынок вторичного жилья в Магаданской области и на Чукотке вызвало всплеск интереса к ней и рост числа выданных ипотечных кредитов. Количество заявок на льготные кредиты увеличилось примерно на 90%.

В августе 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение расширить действие программы "Дальневосточная ипотека" на вторичный рынок жилья в Чукотском АО и Магаданской области. Аналогичную просьбу высказывало руководство Камчатки. В марте глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявил, что распространение льготной ипотеки на вторичное жилье актуально для тех регионов Дальневосточного федерального округа, где новые дома строить нецелесообразно, а в других субъектах следует расширять предложения по новому жилью.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.