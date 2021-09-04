"Газпром" построит комплекс СПГ в Свободненском районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение с ООО "Газпром гелий сервис" о строительстве комплекса по сжижению природного газа (СПГ) в регионе, сообщила в субботу пресс-служба правительств области.

"ООО "Газпром гелий сервис" и правительство Амурской области в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на реализацию в Свободненском районе Амурской области проекта строительства комплекса по сжижению природного газа (СПГ) для обеспечения СПГ собственного автопарка компании "Газпром гелий сервис" и потребителей региона", - говорится в сообщении.

Церемония подписания состоялась в присутствии председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Документ подписан генеральным директором ООО "Газпром гелий сервис" Любовью Бриш и первым заместителем председателя правительства Амурской области Татьяной Половайкиной.

Соглашение предусматривает возможность использования СПГ для работы котельных во втором по численности городе в Амурской области Белогорске, в котором проживают более 64 тыс. человек. В качестве пилотного проекта по автономной газификации рассматривается котельная "Амурсельмаш", которую можно перевести с мазута на экологичное топливо.

По данным правительства региона, участок под строительство комплекса по сжижению природного газа на территории Амурской области, предварительно определен на территории Свободненского района. Приступить к строительно-монтажным работам планируется в 2022 году и завершить в течение двух лет. Мощность завода составит 1500 кг в час.

"Строительство завода сжиженного природного газа открывает для Амурской области новые возможности по газификации и развитию рынка газомоторного топлива. Кроме того, природный газ - это еще и самый экологичный вид топлива по сравнению с традиционными", - отметил губернатор области Василий Орлов, чьи слова приводит пресс-служба.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.