Шерпа РФ: "двадцатка" и АТЭС могут создать устойчивую к кризисам систему образования

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Государства "Большой двадцатки" и АТЭС должны извлечь уроки из пандемии коронавируса, и создать более устойчивую перед такими кризисами систему образования и преподавания. Об этом заявила в субботу шерпа России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Система образования должна стать более гибкой для введения новых подходов и методов преподавания. "Двадцатка" привержена тому, чтобы исследовать все новые подходы и делиться опытом в этом вопросе, - сказала она. - Сотрудничество вузов стран "двадцатки" и АТЭС играет большую роль в установлении такой модели преподавания. Это поможет вынести уроки из пандемии, чтобы создать и распространить более выносливую и гибкую перед кризисами систему образования и преподавания".

Лукаш указала на то, что итальянское председательство в "Большой двадцатке" сконцентрировано на концепции, состоящей из трех элементов - люди, планета, благосостояние. "Это распространяется на такие сферы, как климат, цифровизация и инклюзивность. Пандемия во многом изменила способы сотрудничества для "Большой двадцатки". И в "двадцатке" полагают, что не стоит возвращаться к modus operandi допандемийного периода. Нам нужно использовать возникшую неразбериху и разрушение прошлых устоев для выстраивания более устойчивого и инклюзивного мира", - пояснила она.

По словам шерпы, страны G20 привержены тому, чтобы поставить образование в центр мировой повестки как стратегический ответ на текущий кризис в мире и основополагающий элемент устойчивого развития. Это, в частности, подразумевает повышение качества образования. "Пандемия спровоцировала трудности из-за ограничений и локдаунов для многих университетов и школ и повысила риски установления неравенства в доступе к образованию. Кризис COVID-19 обнажил безотлагательную необходимость развивать цифровые навыки среди студентов и преподавателей. Кроме того, важно обеспечить разностороннее образование", - заключила Лукаш.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.