Власти Петербурга в 2021 году планируют увеличить несырьевой экспорт на 5,5%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют, что в 2021 году объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) города вырастет на 5,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщил в субботу председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В Санкт-Петербурге реализуются два региональных проекта в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В соответствии с паспортом регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" на 2021 год установлен показатель по достижению темпов роста объемов ННЭ товаров, равный 105,5% к 2020 году. По данным за первое полугодие этого года, темп роста ННЭ составляет 9,7% [к I полугодию 2020 г.] Помимо прочего, отмечу, что в 2020 году за аналогичный период наблюдался спад ННЭ, при этом по итогам года темп роста ННЭ все равно составил 5,7%. В совокупности это свидетельствует о положительном прогнозе достижения данного показателя в 2021 году", - рассказал он.

Драйверами роста ННЭ выступили грузовые и пассажирские суда (рост на 260% за первое полугодие этого года), легковые автомобили (+ 50%) и автомобильные кузовы (+ 82%), турбодвигатели и газовые турбины (508%), части радио- и телеаппаратуры (+ 390%).

Собеседник добавил, что по итогам первого полугодия 2021 года стоимостной объем экспорта из Санкт-Петербурга составил около $13 млрд, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также Соловейчик, комментируя итоги прошедшего на ВЭФ заседания координационного совета по вопросам поддержки экспорта с участием главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, отметил, что экспорт - одно из самых важных направлений для развития промышленности, малого и среднего бизнеса и других отраслей в Санкт-Петербурге. "Продукция петербургских производителей экспортируется в настоящее время в 162 страны мира. За 2020 год экспортировали товары 5 926 компаний, из них 90% - малые и средние предприятия", - сказал глава комитета.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.