RFP Group планирует строительство еще двух заводов в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг RFP Group на Дальнем Востоке планирует новые производства по переработке низкосортной и дровяной древесины в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по развитию холдинга Роман Романовский в кулуарах Восточного экономического форума.

"Если говорить про Хабаровский край, про переработку низкосортной древесины и системном решении этого вопроса, мы планируем новые заводы. Это лесопильный, со специализацией на пиловочнике малых диаметров, и пеллетный завод мощностью до 300 тыс. тонн по переработке балансовой и дровяной древесины", - сказал Романовский.

В качестве площадки под размещение производств рассматриваются территории к северо-западу от Амурска по железнодорожной ветке. Строительство новых производств потребует инвестиций свыше $100 млн.

Сейчас на производствах холдинга можно переработать порядка 800-900 тыс. кубов древесины, но есть еще такой же объем низкосортной древесины, которая пока не вовлечена в переработку.

"Мы каждые три-пять лет строим и запускаем новый завод, это очень агрессивный темп развития. Мы построили новый лесопильный завод, завод по производству фанерного шпона, сейчас вводим в эксплуатацию новый пеллетный завод. Объемы производства существующих заводов в ближайшие годы достигнут проектной мощности", - добавил Романовский.

RFP Group - крупный лесопромышленный холдинг на Дальнем Востоке, объединяет группу технологически связанных компаний полного цикла: заготовка древесины, переработка и доставка продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятия холдинга работают в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.