Якутия заключила на ВЭФ более 40 соглашений на 25 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписала более 40 соглашений на 25 млрд рублей. Об этом сообщил в субботу журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

"Прошел [форум] для Якутии традиционно успешно. Мы заключили 41 соглашение на сумму порядка 25 млрд рублей. Вместе с тем спектр подписанных соглашений очень большой. Начиная от вопросов, связанных с креативными индустриями, заканчивая, например, соглашением с Забайкальским краем о дальнейшем сотрудничестве в области социально-экономического развития региона", - сказал Николаев.

Он отметил, что все соглашения были заранее проработаны. "Я благодарю правительства, муниципалитеты, наши корпорации, компании за подготовку этих больших соглашений", - добавил глава региона.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.