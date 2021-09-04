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Восточный экономический форум

Титов считает, что государство должно софинансировать затраты инвесторов на Курилах

По мнению уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, это необходимо для того, чтобы на островах появились новые производства, заводы и фабрики

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Вложения инвесторов в создание производств на Курильских островах должны софинансироваться или компенсироваться государством. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Если мы хотим, чтобы туда пришли реальные производства, заводы и фабрики, то государство должно, наверное, софинансировать или компенсировать инвестиционные затраты. В таком режиме это может сработать", - сказал Титов.

Он пояснил, что речь идет не о поддержке в создании инфраструктуры, а именно "о софинансировании или компенсации части инвестиций, которые вкладываются в проекты".

Президент РФ Владимир Путин ранее на пленарном заседании форума пообещал "беспрецедентный набор" льгот и стимулов бизнесу на Курильских островах. Ими смогут воспользоваться и иностранные инвесторы. В частности, предприниматели получат освобождение от уплаты налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на 10 лет, а также снижение на тот же срок страховых взносов до 7,6%. Кроме того, на островах будет действовать режим свободной таможенной зоны, в рамках которого не будет взиматься налог на добавленную стоимость, "пока товар не покинет территорию Курил".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
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