Титов считает, что государство должно софинансировать затраты инвесторов на Курилах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Вложения инвесторов в создание производств на Курильских островах должны софинансироваться или компенсироваться государством. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Если мы хотим, чтобы туда пришли реальные производства, заводы и фабрики, то государство должно, наверное, софинансировать или компенсировать инвестиционные затраты. В таком режиме это может сработать", - сказал Титов.

Он пояснил, что речь идет не о поддержке в создании инфраструктуры, а именно "о софинансировании или компенсации части инвестиций, которые вкладываются в проекты".

Президент РФ Владимир Путин ранее на пленарном заседании форума пообещал "беспрецедентный набор" льгот и стимулов бизнесу на Курильских островах. Ими смогут воспользоваться и иностранные инвесторы. В частности, предприниматели получат освобождение от уплаты налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на 10 лет, а также снижение на тот же срок страховых взносов до 7,6%. Кроме того, на островах будет действовать режим свободной таможенной зоны, в рамках которого не будет взиматься налог на добавленную стоимость, "пока товар не покинет территорию Курил".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.