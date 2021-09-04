Эксперт: трансформация каналов передачи информации поможет сохранить печатные СМИ

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Печатные медиа смогут остаться на рынке, если пойдут по пути трансформации каналов распространения своего контента, продвигая его в том числе с помощью онлайн-инструментов. Таким мнением поделилась с ТАСС генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева.

Говоря о подготовке к первой Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", Левиева отметила, что организаторы получили свыше 1 тыс. работ, большая часть которых приходится на digital-медиа.

"Мы увидели, как развивается это направление. Осталось и телевидение. Но мы увидели некоторые проблемы, связанные с печатными СМИ - их стало гораздо меньше. Какие-то газеты и журналы закрылись, это общемировая тенденция, - отметила Левиева. - Нужно понимать, что "Московский комсомолец" как газета остается, ее покупают, читают, но у них есть и свои платформы, к примеру сайт. Как и у ТАСС, например, есть такие платформы, которые включают и видео, и тексты, и фото. Получается такая трансформация, которая позволяет традиционным СМИ двигаться вперед".

Левиева отметила возросший интерес аудитории к телевизионным передачам с начала пандемии коронавируса. "В какой-то степени во время пандемии мы оценили еще раз, что такое телевидение. Тогда был всплеск телевизионного мастерства, потому что большинство, по нашим общественным подсчетам, было устремлено в телевизионный экран, либо смотрели тот же контент, который производит телевидение, но на интернет-площадках", - сказала она.

Оценивая перспективы медиарынка, гендиректор фонда добавила, что говорить о полном доминировании интернета как канала распространения информации пока преждевременно. "Есть сторонники того, что все собой заполнит интернет и больше ничего не будет. Я сторонник, как мне кажется, баланса, который устанавливает само общество и индустрия, что сейчас и происходит. Мне кажется, это будет длиться довольно долго, но то, что цифровизация уже пришла в нашу жизнь, это объективный факт", - отметила Левиева.

О премии

В апреле Академия российского телевидения начала прием работ на соискание первой Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", объединяющей все средства массовой информации. Всего в конкурсе 25 номинаций, которые разделены на четыре блока: телевидение, радио, печатные СМИ, Digital-СМИ. В этом году также учреждены две специальные номинации: "Наука и жизнь" и "Гагарин life".

Церемония награждения победителей состоится 11 сентября в Сочи. Как сообщала ТАСС Левиева, на конкурс поступило более тысячи работ. Их оценил экспертный совет, в состав которого вошли порядка 30 профессионалов медиаиндустрии, журналисты, теле- и радиоведущие, блогеры. Организатор премии - Академия российского телевидения, соорганизатор - Союз журналистов России; ТАСС является генеральным информационным партнером.