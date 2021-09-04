Город Санья на Хайнане запустил особую платформу для обслуживания технологичных компаний

ХАЙКОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Власти города Санья в провинции Хайнань на юге Китая запустили особую платформу по предоставлению правительственных услуг высокотехнологичным компаниям. Как сообщила газета "Хайнань жибао", этот механизм будет играть стратегически важную роль в развитии инновационного сектора.

По данным издания, данная платформа создана при участии комитета по делам развития и реформ города Санья, при содействии городских управлений, курирующих вопросы финансов, а также науки, промышленности и информатизации. Теперь в режиме одного окна инвесторы могут обратиться в этот центр услуг за важными консультациями, имеющими отношение к бизнесу, в том числе по ключевым вопросам, касающимся официальных процедур.

Как отмечают местные власти, указанная мера - "инновационный шаг, нацеленный на создание деловой среды передового уровня". К тому же благодаря этой платформе предприниматели могут оформить заявки на получение государственных грантов.

"Для того чтобы получить правительственную премию, предприятие должно воспользоваться этой платформой и заполнить пакет документов. Пообщаться придется только с одним госучреждением", - рассказал генеральный директор компании "Умные научно-технические морские технологии Хайнаня" Чжан Сяоцзе. Его компания недавно получила поощрительную выплату в размере 1 млн юаней (около $155 тыс. по текущему курсу).

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.