Инвестиции в инфраструктуру IT-деревни в Рузаевке оцениваются в 100 млн рублей

ТАСС, 4 сентября. Власти Мордовии оценивают в 100 млн рублей сумму необходимых инвестиций в создание инфраструктуры будущего экопарка высоких технологий в Рузаевке, сообщил в пятницу ТАСС врио главы республики Артем Здунов.

6 августа в правительстве Мордовии сообщили о намерении создать в моногороде Рузаевка на базе бывшего профилактория экопарк высоких технологий, где будут площадки для стартапов. Проект планируют реализовать в сотрудничестве с компанией Wargaming.

"Кибернаправление, я считаю, очень перспективное. Около 100 млн рублей необходимо вложить в инфраструктуру экопарка, чтобы там было комфортно работать", - сказал Здунов.

Он отметил, что в Мордовии есть необходимые составляющие для развития отрасли, в том числе высококвалифицированные специалисты, уже действующие компании, которые производят востребованный на мировом рынке продукт.

"Почему IT-деревню нужно создать здесь, в Мордовии? Это дешевле, чем, например, в Москве или Санкт-Петербурге. При этом из Рузаевки в Москву можно в любое время добраться, свыше 20 поездов ходят, есть авиарейсы. Это практически в шаговой доступности с точки зрения современного мира. И далеко не все любят жить в больших городах, а мы можем создать хорошие условия для тех, кто любит жить спокойно, питаться экологически чистыми продуктами, дышать чистым воздухом", - отметил врио главы Мордовии. По задумке властей, создание экопарка высоких технологий позволит сократить отток высококвалифицированных специалистов в другие регионы.

Город Рузаевка, расположенный на берегу реки Инсар в 25 километрах от столицы республики Саранска, является моногородом, а с 2017 года имеет статус ТОСЭР. Для резидентов территории действует особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности, включая налоговое льготы и преференции при создании новых предприятий и производств.