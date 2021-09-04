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Правительство расширило перечень получателей господдержки в области сельхозпроизводства

На субсидии теперь смогут претендовать аграрии, которые выращивают овощи в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня получателей господдержки по программе развития сельского хозяйства: на субсидии теперь смогут претендовать аграрии, которые выращивают овощи в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"Аграрии, занимающиеся выращиванием овощей в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания, смогут претендовать на поддержку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Системы досвечивания, как отмечает пресс-служба, "позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах". "Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, внедряющих перспективные технологии, правительство приняло решение распространить на них действующую меру поддержки в виде субсидий", - пояснили в кабмине.

Там указали, что принятое решение позволит нарастить производство овощей в закрытом грунте, а также будет способствовать насыщению российского рынка продукцией отечественного производства.

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