Титов: объединять институт бизнес-омбудсмена с платформой "ЗаБизнес.рф" нет необходимости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Цифровая платформа "ЗаБизнес.рф" и институт бизнес-омбудсмена РФ имеют разные формы организации, направления деятельности и не могут быть объединены. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

На форуме глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин рассказал, что высказываются предложения об объединении института бизнес-омбудсмена и ресурса "ЗаБизнес.рф". По его словам, такой вариант предлагают в силовых структурах.

"Институт бизнес-омбудсмена - это государственный институт, который действует на основе закона об уполномоченном по защите прав предпринимателей. А платформа - это общественная организация. Мы с ними работаем, но она не может заменить институт уполномоченного. У нас разный диапазон деятельности: они работают только с уголовными преступлениями и в основном по линии МВД. Мы тоже работаем по уголовному преследованию, в частности, но еще и по множеству других направлений, которые касаются налогов, тарифов, имущественных отношений, то есть по широкому спектру проблем, возникающих между бизнесом и властью", - сказал Титов.

По его словам, институт бизнес-омбудсмена "достаточно цифровизован" и совместно с госорганами даже участвует в создании IT-продуктов. В частности, единый реестр контрольных мероприятий, администрируемый Генеральной прокуратурой, является развитием давних предложений бизнес-омбудсмена. Контролеры не могут проводить проверки, если заблаговременно не внесут запланированные мероприятия в этот реестр, который синхронизируется с порталом госуслуг. Реестр заработал с июля текущего года, придя на смену единому реестру проверок.

Электронный ресурс ЗаБизнес.рф запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей создан в России в 2012 году. Бизнес-омбудсменом с этого времени является Борис Титов. В июне 2022 года истекает срок его полномочий, поскольку одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоялись Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.