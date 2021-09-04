Глава Забайкалья сообщил, что аэропорт Чара не реконструируют в срок из-за уголовного дела

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Новый подрядчик реконструкции аэропорта Чара в Каларском районе Забайкалья, где ведется разработка крупнейшего в стране Удоканского месторождения меди, не успеет сдать объект в 2022 году. Сроки сдвинулись из-за уголовного дела о превышении полномочий при заключении первого контракта, сообщил ТАСС в субботу губернатор Забайкальского края Александр Осипов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Следователи возбудили дело о превышении полномочий весной 2021 года, так как власти Забайкалья заключили контракт на реконструкцию объекта в режиме ЧС. При этом вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев потребовал от правительства края завершить работы в срок - в 2022 году.

"Контракт был расторгнут, повторно проведен конкурс, проходил он очень тяжело. В итоге нам удалось убедить Министерство обороны РФ выйти своей компанией, чтобы забрать этот объект. Но Минобороны изучило документацию, посмотрело на местонахождение объекта, сложности с обеспечением его материалами, стройкой и рабочими силами и сейчас рассматривает, как это все можно сделать. Они считают, что необходимо поднимать вплоть до 50% сумму аванса, необходимо пересчитывать сумму работ и так далее. Потому что у них, в отличие от предыдущего подрядчика, ничего на месте нет. В 2022 году он точно не будет сдан", - сказал Осипов.

Глава региона подчеркнул, что правительство Забайкалья работает с Росавиацией, Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минтрансом РФ и Минобороны РФ, чтобы ускорить работы.

"Там постоянная угроза утраты возможности эксплуатации этого объекта. А это чрезвычайная ситуация для отдаленного района, у которого ни одного вида наземного сообщения с Читой, с основной частью края. Может быть, при заключении контракта или объявлении режима [ЧС] кто-то ошибся с протоколом или еще с чем-то, но все основания для того, чтобы срочно выполнять работы по аэропорту, есть", - добавил губернатор.

Аэропорт Чара находится в 2 км от поселка, рядом со станцией Новая Чара Байкало-Амурской магистрали. Аэропорт, здание которого возведено в 1983 году, работает только в светлое время суток. Регулярное авиасообщение осуществляется лишь с Читой, Иркутском и Якутском. Реконструкция аэропорта в конце 2020 года вошла в новый для региона нацпроект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры "Европа - Западный Китай". В 2021 году на объект по нацпроекту направят 928,7 млн рублей. Всего на строительство аэропортового комплекса до 2022 года будет потрачено более 2 млрд рублей.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.