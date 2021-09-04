Кожемяко: Приморье должно полностью перейти на систему "Лесвосток.рф" к 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Приморский край должен полностью перейти на автоматизированную информационную систему "Лесвосток.рф", тестирование которой весной началось на территории Забайкальского и Хабаровского краев, к 2023 году. Об сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Мы готовимся к этому. В 2022-2023 году мы будем полностью переходить на нее", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что это позволит, в частности, снизить число "черных лесорубов".

Ранее в Минвостокразвития сообщали, что система "Лесвосток.рф" будет использована при создании банка лесных ресурсов на Дальнем Востоке. Соответствующее соглашение ведомство и компания GreenBlue Management (входит в группу InfraOne) подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в начале лета. Основой сервиса "Лесвосток.рф" является электронная интерактивная карта, на которой в оцифрованном виде отражена вся актуальная экономически значимая информация о лесах. Для выявления нарушений лесопользования, рубок, гарей, болезней леса используются космоснимки и нейронная сеть, которая распознает, анализирует и классифицирует даже минимальные изменения. Система содержит информацию о более чем 2 млн выделов. При ее создании оцифровано свыше 106 тыс. га леса, учтены все лесоизменения за 20 лет.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.