Глава ФСВТС: на АТР приходится около половины российского портфеля оборонных заказов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Доля стран Доля Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в российском портфеле экспортных заказов на продукцию военного назначения (ПВН) составляет порядка 50%. Об этом журналистам в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Основными партнерами России в области военно-технического сотрудничества в регионе являются Китай, Индия, Мьянма, Индонезия, Бангладеш и Малайзия. На долю стран региона приходится практически половина текущего российского экспортного оборонного портфеля заказов", - проинформировал Шугаев.

По словам главы ФСВТС, повышенное внимание уделяется технологическому сотрудничеству с государствами АТР. "Учитывая ориентированность стран АТР на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, существенное внимание уделяется технологическому сотрудничеству в рамках совместных предприятий и организации лицензированного производства российской ПВН", - сообщил Шугаев.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.