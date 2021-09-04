Глава ФСВТС заявил, что Россия готова поставить Китаю новые Су-35 при наличии интереса

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия готова к партнерству с Китаем в области поставок многоцелевых боевых самолетов Су-35. Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"К сегодняшнему дню новых заявок от Китая на приобретение дополнительных партий многоцелевых истребителей Су-35 не поступало. В то же время Россия готова к дальнейшему сотрудничеству с китайской стороной по данной теме при получении соответствующих обращений", - проинформировал Шугаев.

По словам главы ФСВТС, истребитель Су-35 является одним из самых востребованных российских продуктов военного назначения. "На истребитель Су-35 в ФСВТС России регулярно поступают заявки от иностранных партнеров. Это в том числе обращения на поставки самолетов, на демонстрационные полеты, а также на посещение завода-изготовителя.", - сообщил Шугаев.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.