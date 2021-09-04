Россия намерена подписать контракт с Индией на выпуск АК-203 в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия намерена подписать с Индией соглашение на лицензионное производство 7,62-миллиметровых автоматов АК-203 в этой стране в ближайшее время. Об этом журналистам в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

"Рассчитываем в ближайшей перспективе достигнуть всех договоренностей и подписать контракт", - проинформировала Решетникова.

По ее словам, пока решается вопрос, затрагивающий выплату Индией лицензионных платежей. "В настоящее время переговоры с индийскими партнерами по организации производства автоматов АК-203 на совместном предприятии в городе Корва продолжаются. Мы ведем поиск решений, удовлетворяющих обе стороны, в частности по вопросу, касающемуся выплат Индией лицензионных платежей", - сообщила Решетникова.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.