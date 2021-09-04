Уровень безработицы в Пермском крае снизился почти вдвое за полгода

ПЕРМЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Число безработных в Пермском крае с начала 2021 года снизилось почти в два раза - до 15,4 тыс. человек, сообщили ТАСС в министерстве социального развития Пермского края в субботу.

"Общий уровень безработицы в Пермском крае составляет 4,6%, уровень регистрируемой безработицы - 1,38%. На учете в службе занятости состоят 15 417 безработных", - сказали в министерстве. В феврале 2021 года безработными официально числились около 28 тыс. человек.

Безработным, состоящим на учете в службе занятости Пермского края, предлагается пройти бесплатное обучение по самым востребованным специальностям, после чего гарантируется трудоустройство по новой профессии. С начала года такие программы прошли примерно 150 человек. Всего при содействии службы занятости с начала года были трудоустроены более 18 тыс. человек.

Власти также планируют сокращать безработицу с помощью расширения производства в регионе. Так, по данным краевого Минпромторга, в разработке находится 41 инвестпроект, что позволит создать около 9 тыс. рабочих мест.