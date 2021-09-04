Титов намерен помочь сотрудникам Natura Siberica в решении конфликта через медиацию

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассчитывает помочь сотрудникам российской косметической компании Natura Siberica в решении корпоративного конфликта с руководством через механизм медиации. Об этом он сообщил ТАСС в субботу.

"Обращение [от коллектива Natura Siberica] поступило вчера. К сожалению, уполномоченный по защите прав предпринимателей рассматривает только нарушения прав со стороны государства - это требование федерального закона номер 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации". Здесь же чисто корпоративный конфликт. Но надеюсь, что можем помочь в рамках программы альтернативного разрешения споров - медиации, которая существует в рамках нашего института", - сказал Титов.

Он отметил, что необходимо найти компромисс, приемлемое для разных сторон решение, которое бы не отражалось на хозяйственной деятельности предприятия и не приводило к увольнению персонала. В открытом письме коллектива компании в адрес Титова (есть в распоряжении ТАСС) рассказывается о конфликте с совладелицей Natura Siberica, первой женой покойного основателя компании Ириной Трубниковой.

Ранее журнал Forbes сообщил со ссылкой на президента Natura Siberica Сергея Буйлова, что российский производитель косметики останавливает работу 80 розничных магазинов, а также прекращает производство и продажу товаров под брендом компании. По данным издания, приостановка производства является результатом деятельности Трубниковой, которая расторгла лицензионный договор с ООО "Первое решение" - основным юридическим лицом компании - на использование товарных знаков бренда. Ограничение касается продукции Natura Siberica, "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Kitchen и других. Как уточняет Forbes, Буйлов занял пост в августе после смены доверительного управляющего долями основателя компании Андрея Трубникова, который умер в январе 2021 года.