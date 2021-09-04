В Якутии рассматривают распространение в Арктике проекта ветродизельного комплекса

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Проект ветродизельного комплекса, который реализуется в якутском поселке Тикси, рассматривают для дальнейшего распространения на территории Арктической зоны. Об этом сообщил в субботу ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин.

"В рамках работы нашей делегации на Восточном экономическом форуме также мы провели работу по международной повестке с нашими иностранными партнерами. Прежде всего, это Япония. Была проведена встреча с руководством компании "Мицуи", с которыми мы уже на протяжении многих лет в Якутии реализуем несколько проектов. Прежде всего, это проект ветродизельного комплекса в поселке Тикси (в Булунском районе). Японская сторона выразила заинтересованность распространить этот проект дальше на Арктическую зону нашей республики", - сказал Кириллин.

Он сказал, что будут продолжены консультации и переговоры по этому проекту. "Тот опыт работы ветродизельного комплекса в поселке Тикси показал, что это хороший проект, что это выгодный проект. Японские технологии на самом деле - они, конечно, дорогие, но долгоиграющие и очень качественные, - подходят для наших суровых условий. Как раз предлагается совместно разработать дорожную карту, посмотреть, где нам не хватает, может быть, энергии, где будут реализовываться, запускаться новые проекты в Арктической зоне, которые также требуют обеспечения", - добавил Кириллин.

Кроме того, по его словам, "они выказали интерес по участию в реализации проекта по строительству Ленского моста". "Сейчас предлагается рассмотреть японские технологии при строительстве", - добавил Кириллин.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоялись Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.