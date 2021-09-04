Минэкономразвития подготовило проект стратегии низкоуглеродного развития России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ подготовило проект национальной стратегии низкоуглеродного развития до 2030 года, документ направлен в ведомства на согласование. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Климатическую стратегию мы подготовили. Она сейчас находится на согласовании в ведомствах. Мы ее на прошлой неделе направили. Ожидаем, что она будет утверждена до конца года", - сказал он.

Замминистра пояснил, что документ будет содержать четыре сценария развития - инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный. Все они различаются по объемам инвестиций и скорости энергоперехода. "Будем сейчас работать над тем, какой сценарий будет взят за основу", - добавил Торосов.

Минэкономразвития планирует до конца этого года провести конкурс по выбору биржевой площадки для обращения углеродных единиц, сообщил Торосов.

"Мы будем проводить конкурс для определения торговой площадки. Это может быть и Мосбиржа, и площадка Санкт-Петербургской [международной товарно-сырьевой биржи], возможно, "Сбер". Это те площадки, которые заявились, проявили интерес", - сказал он ТАСС.

По его словам, базой для углеродных единиц могут выступать климатические проекты, связанные с поглощением выбросов, лесные проекты. Первые климатические проекты, пригодные для обращения на бирже, должны появиться уже в 2022 году, считает замминистра.

По словам Торосова, российские леса могут поглощать до 1,1 млрд тонн углекислого газа в год, согласно новой методике рассчета, которую готовит Минприроды.

"На данный момент, по официальной методике, [поглощающая способность] российских лесов оценивается в 590 млн тонн СО2 в год. Сейчас методика корректируется. И Минприроды ожидает, что с 2023 года это будет уже 1,1 млрд тонн СО2 в год. И мы это в [климатическую] стратегию уже заложили", - сказал он.

В Минприроды эту информацию ТАСС подтвердили.