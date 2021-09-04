Эксперт: Россия станет главным "транзитным коридором" между экономиками Азии и Европы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Стремление российских властей интегрироваться в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не только не нарушает связь с европейскими странами, но и превратит в будущем Российскую Федерацию в мощный "транзитный коридор" между предпринимательскими сообществами географически далеких друг от друга государств. Таким мнением в субботу поделился с ТАСС член-корреспондент РАН, председатель Российского общества историков-архивистов Ефим Пивовар после расширенного заседания совета Российского исторического общества в Южно-Сахалинске.

На протяжении многих лет эксперты в СМИ отмечают, что российская внешнеэкономическая политика в большей мере направлена на восток. Помимо этого, мощный толчок в азиатском направлении дало введение антироссийских санкций.

"Идея не в том, чтобы усилить разделение, а в том, чтобы усилить и развивать связь между востоком и западом. И будущая экономическая сила Российской Федерации как раз в том, что она и будет этим "мостом" развитой экономики Европы с экономикой Азии. Связь, например, японских, корейских, вьетнамских предпринимателей с предпринимателями Финляндии или Голландии будет идти через российскую территорию, которая станет мощнейшим "транзитным коридором", - рассказал историк.

Для достижения этой цели у России есть большое преимущество в виде географического положения на севере Азии и на северо-востоке европейского континента. "Мы не должны развиваться в сторону запада в ущерб нашим регионам на востоке и наоборот. Мы должны создавать системное единое поле, и это только усилит наши возможности и потенциал. Кроме того, поворот на восток не означает отказ от взаимодействия и экономической интеграции, если она возможна, с Европейским союзом и другими странами, которые существуют в настоящее время. Здесь нет не только противоречия, но и наоборот - это движение должно дать синергетический эффект, то есть дальнейшее развитие", - считает Пивовар.

Ранее он поделился с ТАСС мнением о том, что Россия оказывает стабилизирующее влияние на международную ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это происходит в том числе и через проведение ежегодного Восточного экономического форума, который на этой неделе проходит во Владивостоке. По его словам, Россия играет определяющую роль в международной политике АТР.