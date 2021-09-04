Решетников заявил, что профилактические визиты заменили 15,5 тыс. проверок бизнеса

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Число профилактических визитов, заменивших проверки бизнеса в рамках реализации нового закона о контроле, составило с 1 июля 15,5 тыс., сообщил глава Минэкономразвития России (МЭР) Максим Решетников на встрече с предпринимателями Мордовии в ходе рабочей поездки в регион.

"При первом взаимодействии с бизнесом контролирующие органы должны прийти и объяснить, какие есть требования и на что обратить внимание, в крайнем случае - выписать предупреждение", - приводит слова Решетникова пресс-служба МЭР.

Министр отметил, что в рамках реализации новой законодательной инициативы о контроле была проведена так называемая регуляторная гильотина, а также пересмотрены основные нормативные акты, регулирующие деятельность бизнеса. Новое законодательство предполагает пересмотр всего объема обязательных требований раз в пять-шесть лет по имеющейся процедуре, включающей рассмотрение принимаемых актов предпринимательским сообществом, добавил Решетников.

"На местах инспекторы должны распределить все объекты контроля по группам риска, вычленить объекты пониженного риска, по которым контроль должен быть минимальным или дистанционным", - подчеркнул министр, говоря о процессе внедрения закона в регионах.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".