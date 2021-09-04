Миграционный отток из регионов Дальнего Востока составил менее 20 тыс. человек в 2020 году

ТАСС, 4 сентября. Миграционный отток составил менее 20 тыс. человек в 2020 году из регионов Дальнего Востока. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Миграционный отток, когда мы начинали работать, в 2014 году был порядка 50 тыс. человек в год из округа, в 2019 году - 10,5 тыс. человек, в 2020 пандемийном году чуть больше - чуть меньше 20 тыс. человек. То есть 250 тыс. рабочих мест [было создано], да, еще миграционный отток сохранился, но он сократился в четыре раза", - рассказал он.

Чекунков отметил, что всего в округе реализуется 2,6 тыс. инвестпроектов с господдержкой, к 2030 году это количество должно достичь порядка 4 тыс. Объем вложений составил 2 трлн рублей, предусмотрены инвестиции на сумму 6,3 трлн рублей. "К 2030 году должно быть 11 трлн, и самая главная для нас цифра - это количество рабочих мест, уже создано этими компаниями 81,5 тыс., с семьями это порядка 250 тыс. человек", - отметил Чекунков.

Ранее на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проводилось на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), президент РФ констатировал, что темпы оттока людей сократились, но не прекратились. Он отметил, что такая тенденция говорит о том, что пока мер поддержки региона недостаточно. Путин назвал исторической задачей увеличение населения на Дальнем Востоке России. Для этого, по его словам, нужно развивать производственные мощности, создавать рабочие места, обеспечивать доходы людей. При этом Путин призвал также пользоваться и тем, что уже есть.