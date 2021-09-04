Росатом намерен освоить в Забайкальском крае новое угольное месторождение

КРАСНОКАМЕНСК /Забайкальский край/, 4 сентября. /ТАСС/. Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского (ПАО "ППГХО" входит в контур управления "Атомредметзолото" - горнорудного дивизиона Росатома) намерено в ближайшие пять лет начать добычу угля на новом месторождении. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Иван Киселев.

"Задача такая - за два три-года до окончания запасов Уртуйского месторождения иметь запас и двигаться куда-то дальше", - сказал он. По словам Киселева, в настоящее время уже установлены два месторождения в радиусе 50-100 км от Краснокаменска. "Точно знаем два месторождения, оценили их запасы. Сейчас прорабатываем возможность создания инфраструктуры, быстрой отгрузки. В следующем году планируем отработать предпроектную стадию и обоснование инвестиций. Если поймем, что это выгодно, то в течение пяти лет начнем разработку", - сказал гендиректор ППГХО.

Угольный разрез "Уртуйский", входящий в состав ППГХО, с 1993 года обеспечивает углем потребителей Забайкальского края и соседних регионов, а также поставляет уголь в Китай. По реализации бурого угля марки 2Б-3Б Уртуйское месторождение - одно из ведущих на рынке России. Однако, по оценкам экспертов, в течение ближайших девять лет запасы месторождения будут исчерпаны.

ППГХО - градообразующее предприятие города Краснокаменска, крупнейшее в России и одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире, самое большое многопрофильное горнодобывающее предприятие Забайкальского края.