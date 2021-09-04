Fesco будет обслуживать грузовые поставки для АЭС "Аккую" в Турции

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Транспортно-логистическая компания Fesco станет единым логистическим оператором терминала "Восточный" на АЭС "Аккую" в Турции. Соответствующее соглашение заключили во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума АО "Аккую Нуклеар" (структура госкорпорации "Росатом", отвечает за сооружение и последующую эксплуатацию АЭС "Аккую") и Fesco.

"4 сентября 2021 года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума АО "Аккую Нуклеар" <…> и Fesco заключили договор на оказание комплекса логистических услуг на грузовом терминале "Восточный" и площадке строительства АЭС "Аккую" в Турции", - говорится в сообщении пресс-службы "Аккую Нуклеар".

Согласно документу, транспортная группа Fesco выступит единым логистическим оператором, обеспечивающим обработку грузов, доставляемых морским транспортом в рамках проекта по сооружению АЭС "Аккую". Соглашение заключено сроком на три года.

По мнению директора по развитию бизнеса госкорпорации "Росатом", члена совета директоров проектной компании АО "Аккую Нуклеар" Екатерины Ляховой, реализация проекта АЭС "Аккую" находится в активной фазе, и грузовой терминал "Восточный" играет ключевую роль, обеспечивая поставку материалов и оборудования для АЭС. "Уверена, что опыт компании Fesco будет способствовать еще большей эффективности работы терминала", - приводятся ее слова в сообщении.

АЭС "Аккую" - строящаяся атомная электростанция на южном побережье Турции. АЭС сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года.

Транспортная группа Fesco - российская транспортная компания, оказывающий услуги морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ. Головная компания группы - "Дальневосточное морское пароходство". Fesco владеет собственным флотом, железнодорожным подвижным составом, портовыми, морскими и сухопутными терминальными комплексами, а также сетью офисов во многих странах мира. Штаб-квартира группы находится в Москве.