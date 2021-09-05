Глава Минприроды назвал отстающие регионы в рамках мусорной реформы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Фактический объем и процент сортировки, а также утилизации отходов в 43 регионах России не совпадает с данными об отчетности. Еще в восьми регионах планы по созданию инфраструктуры для перехода на новую систему обращения являются не достаточно амбициозными, рассказал ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.

"Да, есть такие, кто отстает. <…> В 43 субъектах фактический объем и процент сортировки, а также утилизации не соотносится с данными их отчетности", - сообщил он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Козлова, еще в ряде регионов планы по строительству или модернизации инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с отходами не достаточно амбициозны. Такая проблема существует в восьми регионах России.

"Планы строительства инфраструктуры у некоторых регионов далеки до того, чтобы выполнить задачу. С этим есть проблемы у Ставропольского края, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Ивановской и Костромской области", - сообщил министр.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

О форуме

VI Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главной темой деловой программы стала "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоялись Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС был генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.