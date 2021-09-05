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Космодром Восточный

Создание трамвайного движения на Восточном потребует 33 млрд рублей

Инвестиции в проект разделят поровну между Роскосмосом, совместно с внешним инвестором, Амурской областью и "Газпромом"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 33 млрд рублей планирует вложить Роскосмос совместно с партнерами для развития скоростного трамвайного движения на космодроме Восточный и в близлежащих населенных пунктах. Об этом говорится в концепции развития трамвайной инфраструктуры Амурской области, имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Объем инвестиций - 33,3 млрд рублей (31,8 млрд рублей - капитальные затраты, 1,5 млрд рублей - подвижной состав)", - говорится в концепции.

Согласно документу, инвестиции будут поровну делиться между Роскосмосом (совместно с внешним инвестором), Амурской областью и "Газпромом". В настоящий момент прорабатывается возможность удешевления проекта.

По плану, трамвайное движение должно связать космодром Восточный с ЗАТО Циолковский, строящимся там аэропортом, городами Свободный и Шимановск, а также с Амурским ГПЗ. Прогнозируемый пассажиропоток составляет 5 млн человек в год.

В начале февраля прошлого года генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Роскосмос) Роман Новиков сообщил о достижении предварительной договоренности по организации трамвайного движения на космодроме Восточный. По его словам, для перевозки людей будут использоваться современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны.

Как уточнили позже ТАСС в УКВЗ, все трамваи будут нового поколения, в том числе планируется использование беспилотных технологий.

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РоссияКосмодром Восточный
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