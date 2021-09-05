Boeing не сможет возобновить поставки самолетов 787 Dreamliner до конца октября

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Американский авиастроительный концерн Boeing, как ожидается, минимум до конца октября не сможет возобновить поставки самолетов 787 Dreamliner из-за переговоров с регулятором по инспекции техники. Об этом пишет в субботу газета Wall Street Journal.

Федеральное авиационное управление США (FAA) пока не одобрило предложения компании по методике осмотра новых бортов. Изначально передача самолетов заказчикам была приостановлена из-за того, что концерн и регулирующие органы начали более внимательные проверки производственных дефектов. В результате Boeing не смог поставить Dreamliner на сумму более $25 млрд. Около сотни самолетов дожидались отправки заказчикам к концу июня, цены за каждую единицу начинаются примерно от 250 млн.

Специалисты компании 2 августа на встрече с представителями регулятора предлагали, чтобы были осмотрены три самолета из партии в 106 машин. Однако по крайней мере один инженер корпорации не согласился с таким подходом. По данным источников, сотрудник представляет в Boeing Федеральное авиационное управление. Представитель регулятора заявил, что ведомство не будет подписывать документы о результатах инспекции, пока требования их экспертов по безопасности не будут удовлетворены.

В мае Boeing приостановил поставки самолетов 787 Dreamliner из-за дополнительных требований со стороны регулирующих органов.

Корпорация и до начала пандемии переживала серьезный кризис. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, погибли 157 человек. После этого эксплуатация лайнера была приостановлена во многих странах, включая РФ, Соединенные Штаты и государства Евросоюза. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих самолетов был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу этой системы. В декабре 2020 года в США возобновилась эксплуатация этих самолетов.