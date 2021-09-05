Исследование: россияне стали чаще ходить в кафе и рестораны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Количество трат россиян в кафе и ресторанах за январь - август 2021 года выросло на 11% в сравнении с тем же периодом годом ранее, средний чек также подрос на 11%, до 607 рублей. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"Россияне, соскучившиеся по живому общению за столиком в кафе, судя по всему, позитивно встретили ослабление ограничений в 2021 году. Согласно статистике "Русского Стандарта", общее количество операций по картам банка при оплате блюд меню в офлайне выросло на 11% в 2021 году относительно января - августа 2020 года. Средний офлайн-чек увеличился также на 11% и составил 607 рублей. Офлайн-статистику чеков могли скорректировать, к примеру, платежи за завтраки, обеды и ужины на летних верандах, в шатрах ресторанов, где действуют более мягкие ограничения на массовые торжества", - отмечается в исследовании.

При этом, согласно данным онлайн-операций по картам банка, число трат на доставку еды, а также при оплате чеков в кафе и ресторанах через приложения выросло более чем на четверть (26%). Средний чек в свою очередь увеличился на 3%, до 1 137 рублей. "Спрос на доставку готовых блюд, который вошел в эту статистику, начал расти еще в прошлом году, а в текущем году тенденция нашла продолжение. Подобный сервис особенно удобен для россиян, продолживших в 2021 году работу в дистанционном формате, а также вышедших в офисы, где из-за эпидемиологической ситуации еще не возобновили работу столовые", - подчеркнули авторы исследования.

В рамках исследования аналитики банка изучили все онлайн и офлайн-операции по картам "Русского стандарта" за восемь месяцев 2021 года, а также аналогичном периоде 2020 года.