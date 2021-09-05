В Дагестане планируется создать 1,5 тыс. рабочих мест на виноградниках до конца 2022 года

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. дополнительных рабочих мест планируется создать на виноградниках в Дагестане до конца 2022 года. Об этом сообщил журналистам директор компании по выращиванию винограда "Дзив-2" Загид Садыков.

"Порядка 1,5 тыс. рабочих мест [будет создано] дополнительных", - сказал он.

По его словам, компания планирует насадить технические сорта винограда более чем на 1 тыс. га до конца следующего года. Всего на сегодняшний день для сбора винограда привлекается 1,3 тыс. человек. Как сказал Садыков, компания выращивает виноград на 2,1 тыс. га в разных частях региона, таких как села Дарваг и Зиль Табасаранского района и в селе Мугарты Дербентского района.

Помимо этого, в планах компании насадить 50 га столовых сортов с собственным хранилищем. "Перспектива в том, что будут земельные угодья, мы хотим гектаров 50 насадить столовых сортов и иметь свое хранилище, чтобы торговую сеть обеспечить виноградом", - добавил директор.

В 2020 году аграрии Дагестана собрали рекордные 205 тыс. тонн винограда. По состоянию на начало 2021 года общая площадь виноградников в республике составляет 26,3 тыс. га, в том числе 21,2 тыс. га - в плодоносящем возрасте.