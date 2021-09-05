Кабмин выделил более 7 млрд рублей на реконструкцию термоядерного комплекса ТРИНИТИ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило свыше 7 млрд рублей на реконструкцию термоядерного комплекса Троицкого института инновационных и термоядерных исследований ("ГНЦ РФ ТРИНИТИ", входит в научный дивизион Росатома). Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"К 2024 году в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований планируют реконструировать термоядерный комплекс, чтобы затем проводить на его базе инновационные испытания и разработки. Постановление о выделении на это более 7 млрд рублей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о создании современной инфраструктуры для проведения научных исследований в области термоядерных технологий, в том числе испытаний отдельных элементов токамаков. Позднее на этой базе планируется строительство компактного токамака со сверхсильным магнитным полем и национального токамака реакторных технологий. Также в институте могут создать экспериментальную базу для испытаний плазменных ракетных двигателей и мощный источник нейтронов для испытания элементов термоядерных реакторов.

"Из выделенной суммы на реконструкцию комплекса в 2022 году будет направлено более 2,4 млрд рублей, в 2023 году - более 2,6 млрд рублей, в 2024 году - более 1,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Еще более 700 млн рублей будет вложено в проект за счет собственных средств института.

Работа ведется в рамках комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года", разработанной и утвержденной по указу президента РФ Владимира Путина в 2020 году.