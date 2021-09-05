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Песков назвал нонсенсом слова Зеленского о "Северном потоке - 2" как угрозе Европе

Создание газопровода, наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы, отметил пресс-секретарь президента России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает нонсенсом заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что почти достроенный газопровод "Северный поток - 2" является страшной угрозой для безопасности Европы.

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"Зеленский говорит, что "Северный поток - 2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс, это [создание газопровода], наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

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