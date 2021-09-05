В Приморье ввели в работу новый энерготранзит для электроснабжения БАМ и Транссиба

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Энерготранзит для электроснабжения Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей ввели в эксплуатацию в Приморье, сообщила в воскресенье пресс-служба "Россетей".

"Новый энерготранзит решает сразу несколько задач, имеющих приоритетное значение для развития Дальнего Востока. Проект обеспечивает электроснабжение железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД, повышает надежность передачи электроэнергии на юге Приморья, где находятся Владивосток и портовая зона Находка. Кроме того, оптимизируется схема питания экспортного нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", - процитировала пресс-служба генерального директора "Россетей" Андрея Рюмина.

Объекты, ориентированные на обеспечение надежности электроснабжения потребителей Приморского края, в том числе двух территорий опережающего развития "Михайловский" и "Надеждинская", повышение пропускной способности сети юга региона, входят в национальный проект - Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Суммарный объем инвестиций составил 8,3 млрд рублей. Протяженность нового транзита "Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная" составляет 250 км. Помимо строительства линии проведено расширение открытых распределительных устройств двух ключевых звеньев транзита - подстанций "Лесозаводск" и "Спасск".

В целом для подключения новой линии электропередачи были модернизированы комплексы релейной защиты и внедрены автоматизированные системы управления на восьми смежных объектах. В ходе строительства ЛЭП возведен спецпереход через реку Уссури, также обустроены шесть переходов через нефте- и газопроводы. Для подключения линии модернизированы комплексы релейной защиты и автоматизированные системы управления на восьми смежных объектах.

"Какой эффект мы в первую очередь получим? Создается возможность загрузки тяговой подстанции для увеличения пропускной, провозной способности Восточного полигона РЖД в соответствии с поручением президента и создание условий для увеличения экспорта. Второй эффект - это увеличение пропускной способности сетевого комплекса для передачи мощности на юг Приморья и возможности для подключения новых потребителей, а также повышение надежности электроснабжения конечных потребителей", - сказал министр энергетики России Николай Шульгинов, которого процитировала пресс-служба.