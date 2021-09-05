В ЯНАО открыли крупнейшую в округе развязку, продолжившую серию инфраструктурных проектов

ТАСС, 5 сентября. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) запустили движение по самой большой в регионе развязке "Солнечной" в Новом Уренгое. Строительство длилось два года, сообщил в своем Instagram-аккаунте в субботу губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Самый главный подарок городу - запуск движения по развязке "Солнечной". Ее построили всего за два года. На площадке работали 500 человек и 80 машин спецтехники. Стройка останавливалась только в самые сильные морозы, но это не помешало нам сдать ее на два месяца раньше срока", - написал он.

По словам главы округа, "Солнечная" - самая крупная на Ямале развязка, которая уже сейчас позволит разгрузить движение в час пик, а после запуска Северного широтного хода, - одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны, запустить который поручил президент РФ в своем послании – благодаря разделению потоков поездов и автомобилей позволит избежать транспортного коллапса.

"Развязка в Новом Уренгое - продолжение серии инфраструктурных проектов, которые реализуются на Ямале. Осенью 2020 года запустили мост через реку Пур - первый в России, построенный полностью без бюджетных денег за счет частного инвестора. На очереди в 2022 году - новый терминал аэропорта в Новом Уренгое и реконструированная взлетно-посадочная полоса - тоже концессионный проект", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там добавили, что о строительстве развязки Артюхов объявил во время доклада в первый год после вступления в должность в 2018 году. Строительство началось в 2019 году. "На протяжении трех лет глава региона придерживался позиции, что развитие дорог в округе - один из его ключевых приоритетов", - отметили в пресс-службе, обратив внимание, что Ямал успешно запускает один за одним масштабные проекты во время экономических сложностей, связанных с пандемией. "Дело не столько в нефтегазовом бюджете, а в эффективной работе с инвесторами (в части ГЧП проектов) и контроля за подрядчиками (в части бюджетных проектов)", - уточнили эксперты.

О строительстве развязки

Развязка "Солнечная" в Новом Уренгое - ключевой проект развития дорожной сети в городе и первый объект такого масштаба на Ямале, построенный внутри населенного пункта.

Сложный транспортный объект возвели за два года в условиях коронавирусных ограничений и сурового арктического климата. Зимой 2021 года из-за низких температур 55 дней работы простаивали. Тем не менее, строителям, компании "Мостострой-11" удалось завершить проект с опережением срока на два месяца.

Развязка имеет 13 съездов на разных уровнях, ее схема напоминает неполный клеверный лист. Общая длина сооружения (включая все съезды) - 5,9 км, длина путепровода (включая съезды №7-8) - 785 м. Развязку удерживают 19 ростверковых железобетонных опор, пролетное строение – металлическое с длиной пролетов от 33 до 66 м.

В ходе строительства погружено более 700 свай, уложено более 8 тыс. кубометров бетонной смеси, смонтировано более 5,5 тыс. тонн металлоконструкций пролетного строения, переустроено более 38 км инженерных коммуникаций, отсыпано более 350 тыс. кубометров грунта дорожных насыпей, выполнена подготовка основания дорожной одежды и уложено более 30 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, установлено свыше 11 км барьерного и перильного ограждений, проведена установка бордюрного камня и железобетонного парапетного ограждения общей протяженностью более 20 км, нанесено порядка 19 км дорожной разметки и установлено более 230 дорожных знаков. Практически все используемые в работе строительные материалы - российского производства.

На объект было привлечено порядка 40 субподрядных организации, более половины из них относятся к субъектам малого предпринимательства, также в их число вошли социально ориентированные некоммерческие организации.

Название развязки "Солнечная" выбрали жители Нового Уренгоя в ходе открытого голосования в социальных сетях.