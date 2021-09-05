ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Туроператор TUI Россия планирует в 2022 году запустить чартеры на Камчатку, изучает возможность запуска чартеров во Владивосток и в Хабаровск. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор туроператора Тарас Демура.

"В целом на Дальний Восток мы настроены серьезно. У нас в проработке находится Камчатка, может быть, Владивосток и Хабаровск", - сказал он.

По его словам, возможность запуска чартерных рейсов на Камчатку руководство компании обсуждало с губернатором региона в рамках Восточного экономического форума. Он также добавил, что речь идет преимущественно про весенний сезон.

Кроме того, в ходе ВЭФ Демура подписал трехстороннее соглашение с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой и главой Бурятии Алексеем Цыденовым о запуске в 2022 году зимних чартерных рейсов на восточный берег Байкала, в Бурятию. "Мы посчитали, что в Бурятии 1,5 тыс. туристов оставляют 50 млн рублей. Это очень важно, потому что это не просто транзитный поток или поток, который приехал и уехал, не ночует. Это платежеспособная аудитория, которая расходует деньги в регионе. Они ходят в рестораны, покупают сувениры, ездят на экскурсии", - прокомментировал Демура,

Он также сообщил о том, что для путешественников возможно комбинировать несколько локаций, например, Сахалин с Курилами. Такие рейсы, по его мнению, может осуществлять созданная на базе "Аэрофлота" авиакомпания "Аврора". "Если она откроет широкую сетку межрегиональных маршрутов, где мы могли бы стыковать, удобно одним днем слетать на Курилы или с одной ночевкой, вот это бы дало большое развитие. Или, например, Сахалин плюс Камчатка. Людям были бы интересны комбинированные туры", - добавив, что такие туры могут дать новый толчок развитию внутреннего туризма.

При этом, выступая на сессии ВЭФ, Демура отметил, что компании приходится выполнять и образовательную роль, поскольку региональные туроператоры не привыкли работать по договорам, в которых четко прописаны стандарты сервиса, безопасность, техническое состояние автобусов. "Это наша задача, мы ее выполняем. Я думаю, что скоро во многих регионах местные, принимающие компании будут не хуже, чем европейские коллеги", - подчеркнул он.

Субсидии Ростуризма

Глава TUI Россия напомнил, что в 2020 году компания запустила чартерные рейсы в Мурманск, а также в ближайший к зимнему курорту "Шерегеш" город Новокузнецк. В этом году такие полеты снова будут запущены. Также в ближайшее время стартуют еще два новых чартерных направления - Тюмень и Казань. Пока что туроператор организует такие рейсы только из Москвы, однако, как сообщил Демура, в будущем чартеры могут быть запущены и из Санкт-Петербурга.

Кроме того, TUI Россия изучает возможность запуска чартерных рейсов на Кавказские Минеральные Воды. "Пока туда летает довольно много регулярки, под субсидирование регион не попадает, и в целом спрос на регулярные рейсы удовлетворяется. Мы смотрим, есть ли место для чартеров. Но я думаю, в 2022 году мы попробуем это сделать", - сказал Демура. Еще перспективным направлением в TUI Россия считают Карелию, чартеры куда планировалось запустить еще в 2021 году, однако это намерение было перенесено на 2022 год в связи с ограничениями, введенными в регионе по ходу новой волны распространения коронавируса.

Всего, как сообщил Демура, в 2022 году TUI Россия планирует отправить на отдых в нашей стране около 500 тыс. туристов, что в 10 раз превышает показатель за допандемийный 2019 год. "Частично рост внутреннего турпотока связан с теми ограничениями, которые были на выезд. Я думаю, что нам очень важно сохранить тот карт-бланш, который дала пандемия для внутреннего туризма, при этом сделать так, чтобы люди выбирали Россию добровольно, а не потому что границы закрыты. Поэтому мы очень хотим закрепить сейчас спрос и интерес в этих направлениях", - сообщил глава компании.

TUI Россия реализует свои чартерные программы, в том числе благодаря субсидиям от государства, за счет которых компенсируется 50% стоимости рейса. По правилам предоставления субсидий компания должна направить по направлению не менее шести оборотных рейсов и перевезти в рамках чартерной программы не менее 300 туристов, купивших пакетные туры. Запуск субсидируемых чартерных программ позволяет снизить цену на туры для потребителей. К примеру, стоимость тура на новые направления, в Казань и Тюмень, на неделю начинается от 10 тыс. рублей за полный пакет, на Сахалин ценник в среднем составлял 35-40 тыс. рублей за человека.

Тарас Демура уверен, что такая мера способствует развитию внутреннего туризма в России. "Если мы летаем два раза в неделю, то, как вы можете посчитать, в регион за неделю прилетает 600-700 человек. Если нам удается запустить 10 рейсов, то, соответственно, прилетает уже 3 тыс. туристов. Таким образом, речь идет о тысячах туристов, которые покупают пакет с экскурсиями, большое количество дополнительных услуг, сувениров", - пояснил он.

Туры с кешбэком

Другой мерой поддержки, оказываемой Ростуризмом туроператорам, является запуск программы кешбэка, стартовавшей в августе 2020 года. Как сообщил Демура, в периоды действия программы спрос на туры компании увеличивался примерно на 30% вне зависимости от сезона. Всего в рамках туристического кешбэка TUI Россия удалось реализовать туры на сумму более 500 млн рублей.

"Понятно, что большинство россиян отдыхали на курортах Краснодарского края. Но в основном это дикий отдых. Наша задача сделать так, чтобы люди отдыхали в сертифицированных отелях", - считает Демура. Другой проблемой российского туризма он считает сервис, однако, по его мнению, и здесь постепенно происходят перемены в лучшую сторону.

"Пандемия дала большой толчок, много чего строится, многие отельеры изучают опыт других стран и внедряют новые практики. За эти два года российские отели приняли немало туристов, которые прежде отдыхали в Турции, в Испании, в Болгарии. Эта категория гостей имеет определенные ожидания, выдвигает свои требования к уровню сервиса, к которым отельеры не всегда готовы. Но они принимают обратную связь и стараются соответствовать ожиданиям гостей", - отметил глава TUI Россия. Он добавил, что перемены в российской индустрии гостеприимства не могут произойти "в одночасье", для этого нужен долгосрочный период, порядка 10-15 лет, чтобы полностью модернизировалась инфраструктура, а уровень сервиса и оказываемых туристических услуг существенно поменялся.

Говоря о предварительных итогах летнего сезона для TUI Россия, Тарас Демура отметил, что компании удалось отправить на отдых на российских курортах около 300 тыс. человек.

Самыми востребованными направлениями внутреннего туризма, по его словам, остаются Сочи и Крым. Но в то же время набирают популярность Алтай, Байкал, Калининград и Карелия. По его словам, сейчас идет бронирование туров на осенне-зимний сезон, но глубина небольшая. Тем не менее россияне уже сейчас покупают туры на новый год в Красную Поляну и на другие горнолыжные курорты, а также бронируют номера в наиболее "дефицитных" объектах размещения. В целом у компании хорошие ожидания на новый сезон, заключил Демура.