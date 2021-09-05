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Биткойн поднялся выше $51 тыс. впервые с мая 2021 года

Криптовалюта выросла на 2,12%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии в воскресенье рос на 2,12%, достигая отметки в $51 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 23:50 мск.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $51 тыс. в мае 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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