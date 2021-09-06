Шойгу предложил организовать "сибирскую ипотеку" для желающих развивать регион

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Желающим переехать в Сибирь и заняться ее развитием может быть предоставлен ряд льгот, в частности "сибирская ипотека". Такое мнение высказал Сергей Шойгу в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

"Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по "сибирской ипотеке" благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое", - сказал Шойгу.

По его словам, эти и другие меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом на какую-то территорию новых людей, то есть потребителей, приходит бизнес для оказания им различных услуг, это повышает уровень комфорта и приводит к еще большему притоку людей и дальнейшему расширению сферы услуг. "Все это хорошо проявилось в Москве и других крупнейших городах России", - отметил Шойгу.

"Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства - и для работы, и для отдыха, при этом обеспечивающие мобильность", - заявил он.

Вопрос урбанизации

Министр обороны считает, что новые города в Сибири необходимо строить параллельно с созданием научно-промышленных центров.

"Сегодня речь идет о создании в Центральной и Восточной Сибири промышленных и экономических центров, которые будут профилированы в зависимости от имеющихся в этих районах энергетических, транспортных и ресурсных мощностей с одновременным благоустройством существующих населенных пунктов и строительством новых агломераций для проживания там людей", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что организация глубокой переработки требует современных экологичных технологий, подготовки кадров, научных исследований. В итоге должны появиться не только современные предприятия, но и новые вузы, научно-исследовательские организации. "Вот тогда мы получим устойчивое развитие Сибири, которое создаст фундамент для развития ее экономики как минимум на 20 лет вперед", - заявил он.

Шойгу отметил, что бояться создания новых городов не нужно. "Если бы этого боялись в прошлом, то не было бы ни Набережных Челнов с Камазом, ни Тольятти с "Жигулями", ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска... <...> Посмотрите, космодром "Восточный". Скоро уже пилотируемые полеты пойдут, а город Циолковский по сути еще не начат", - напомнил он.

Промышленность

Необходимо создавать производственно-логистические центры в Сибири, где должны быть обеспечены условия для развития перерабатывающих производств. Возможности для открытия таких центров имеются между Братском и Красноярском, на юге Сибири, в районе Канска и Лесосибирска, заявил Сергей Шойгу.

"На всей протяженности транспортных коридоров как в Сибири, так и в других регионах нужно создать производственно-логистические центры, в которых должны быть обеспечены условия для развития перерабатывающих производств. Такие центры будут осуществлять глубокую переработку промышленного или сельскохозяйственного сырья, будут поставлять продукцию и внутри страны, и на экспорт", - сказал он.

Шойгу добавил, что непосредственная близость потенциальных производственно-логистических центров к "Кедровому тракту" создаст практически безбарьерную среду для перемещения материалов и компонентов между участниками производственных цепочек. "Все это будет скоррелировано с ресурсными возможностями, которые огромны в Сибирском регионе", - подчеркнул он.

Глава Минобороны предложил создать промышленный центр "Медь и электротехника" между Братском и Красноярском. "Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью. В этом же районе может быть создан кластер, полностью сфокусированный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия, - "Алюминиевая долина", - указал он.

Шойгу отметил, что в южной Сибири есть все возможности для создания масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска имеется потенциал для создания углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья, а вокруг Лесосибирска можно создать кластер "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов.

"И это только верхушка айсберга", - заключил он.

Производство продукции высоких переделов

По мнению Шойгу, необходимо оказать государственную поддержку для развития на территории Сибири производства продукции высоких переделов, в частности электродвигателей, продукции лесопереработки и аккумуляторов.

"Задумайтесь, почему мы должны из Сибири почти 90% меди отправлять за рубеж? Почему мы не можем делать из этого электродвигатели, которые приходят к нам потом из-за рубежа. Почему мы 60% алюминия, который производят наши красноярский алюминиевый, саянский алюминиевый, ангарский алюминиевый, теперь уже и богучанский отправляем в чушках на экспорт? Расширение производств алюминийсодержащей продукции более высокого передела - металлоконструкций, автомобильных деталей, проволоки и много чего еще позволит увеличить экспортные доходы в разы", - сказал Шойгу.

Он отметил, что биржевая стоимость тонны алюминия в чушках сегодня около $2,5 тыс., а стоимость самолета из этой же тонны - миллионы долларов.

"Регулярно слышим из новостей: "Ах негодяи, кругляк отправляют на экспорт". А куда? Ну, куда его еще отправлять? Покажите комбинаты в Сибири, которые его возьмут в переработку. Их начали строить в советское время, чтобы делать ДВП, ДСП, фанеру, картон, клееный брус, паллеты, паркетную доску, строительные конструкции... Но сейчас их практически нет. Даже выпуск на экспорт обычной фанеры по стоимости кубометра более чем в 6 раз превосходит стоимость того же объема необработанной древесины", - продолжил министр.

Он отметил, что в Сибири можно также наладить производство аккумуляторов. "У нас беспилотники на аккумуляторах появляются, машины ездят на аккумуляторах. А они из чего делаются? Кобальт, никель, литий. Все это в достатке имеется в Сибири. Почему аккумуляторы, то есть продукцию высоких переделов, там же не производить? Разве мы утратили способности к сложным разработкам для организации в Сибири выпуска такой продукции?" - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что сибиряки готовы развивать свой регион, но им требуется государственная поддержка.

Потенциал сибирского региона

"Экономический потенциал центральной части Сибири, где имеется оптимальное сочетание недр, водных, лесных ресурсов, энергетики, значительный научный и промышленный, транспортный потенциал, остается нераскрытым", - сообщил Шойгу.

Он отметил, что Сибирь богата и солнечной энергией, что создает возможности для развития возобновляемой энергетики, экологически чистых производств, не производящих выбросы парниковых газов.

Он добавил, что природные территории Сибири дают возможность развития сельского хозяйства с экологически чистой продукцией и туризма, включая спортивный, экологический и культурно-познавательный. "На Сибирь приходится более 40% лесных территорий России, уникальные горные территории, прежде всего Саяно-Алтайская и Байкальская горные области, бассейны крупных рек и озер. На территории Сибири расположены бассейны четырех из пяти крупнейших рек России: Енисея, Оби, Лены и Амура, а также 35 больших озер, 7 из которых входят в число крупнейших в России. Среди них - озеро Байкал, Телецкое озеро в Горном Алтае, Пясино, Хантайское и Таймыр в Красноярском крае, Чаны в Новосибирской области, Убсу-Нур в Тыве", - сказал он.

Основа развития

Как отметил министр обороны, частный капитал, как и государственные средства, должен быть использован для развития макроэкономических проектов в Сибири.

"Советского союза с госпланом и госснабом давно нет. Мы живем в других реалиях и хорошо это осознаем. Поэтому, безусловно, основным локомотивом капитальных инвестиций в реализацию макроэкономических проектов в Сибири, наряду с государственными средствами, должен являться частный капитал. <...> Дополнительно можно стимулировать перенос и регистрацию в качестве налогоплательщиков штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что задача государства и региональных властей - создать условия: обеспечить стабильный оптимальный налоговый режим, грамотное территориальное планирование, возведение базовой инфраструктуры, транспортной доступности.

"Важно понимать, что на эти инвестированные в капитал средства регион получит не "рыбу", а "удочки", которые будут формировать значительные доходы для обновления существующей инфраструктуры и увеличения привлекательности условий проживания во всех сибирских городах", - отметил он.

План развития

По словам главы Минобороны, правительство РФ подготовит предложения по реализации программы экономического развития Сибири осенью.

"Недавно на встрече Владимира Путина с лидерами "Единой Россия" президент поручил правительству подготовить предложения по реализации этой программы. Работа идет очень активно и, думаю, осенью будет завершена", - сказал Шойгу.

По его словам, после согласования в правительстве она будет представлена президенту. "Очень надеюсь, что новый состав фракции "Единой России" в Госдуме сделает ее продвижение одним из ключевых приоритетов", - заявил он.

Шойгу отметил, что в соответствии с поручением президента РФ в рамках Русского географического общества он более 10 лет занимается разработкой предложений по развитию Сибири. По его словам, в работе участвуют лучшие ученые-практики и ведущие эксперты Центра стратегических разработок.

Предполагаемый результат

Программа развития Сибири поможет прекратить отток населения из региона, поясняет Сергей Шойгу.

"Мы ведь говорим о долгосрочной программе развития Сибирского региона, на десятилетия, которая должна не только положить конец оттоку, но, самое главное, создать привлекательные условия для притока в Сибирь населения. Создание экономических научно-производственных центров потребует инвестиций не только в экономику, но и прежде всего в создание привлекательных условий проживания и работы там людей", - сказал он.

Он не исключил и притока трудовых мигрантов для строительства городов в Сибири. "Какой-то приток трудовых ресурсов на реализацию строительных проектов из наших бывших советских республик, наверное, должен быть", - отметил он.