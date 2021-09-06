Шойгу: создание "Кедрового тракта" необходимо в свете ситуации в Афганистане

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Проект создания маршрута между Европой и Китаем "Кедровый тракт" необходимо реализовать в свете текущей ситуации в Афганистане. Об этом заявил Сергей Шойгу в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

"Нам нужно построить современный "Кедровый тракт" - безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем. Необходимость такого транспортного коридора, причем прежде всего безопасного, уже очень четко обозначилась, стоит только вспомнить последние события с блокировкой Суэцкого канала, нападения пиратов, а также текущую ситуацию в Афганистане", - сказал Шойгу.

Он пояснил, что речь идет о модернизации Транссибирской магистрали, ее полном переводе на электротягу или на сжиженный природный газ как альтернативу электрификации БАМа, о строительстве необходимых вторых и третьих главных путей, мостов, тоннелей.

"Это важно и для международных транспортных потоков. А для России "Кедровый тракт" имеет огромное значение еще и как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом", - отметил он.

Шойгу также напомнил, что для людей с учетом региональной специфики огромное значение имеет развитие локальной, региональной и малой авиации. "Пассажирское авиасообщение нужно довести до такого уровня, чтобы для жителя Кодинска или Богучан, например, было обычным делом слетать по делам в Красноярск и обратно. И все в течение дня", - сказал он.