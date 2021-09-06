Экс-глава OMV считает, что цены на газ в Европе зимой могут остаться высокими

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.

"Я исхожу из того, что в следующий газовый год мы войдем с относительно низким уровнем объема газа в хранилищах, поэтому на эту зиму я бы поставил на высокие цены на газ, я думаю, они сохранятся", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, рекордный уровень цен на газ даже летом объясняется аномально низкими температурами в начале 2021 года. "Во-первых, это [была] необычно холодная зима. Даже в апреле и мае температуры были на самом низком уровне за последние 30-40 лет. И именно поэтому, кстати говоря, текущие объемы газа в хранилищах меньше объемов прошлых лет. У нас было на один месяц меньше для заполнения хранилищ", - отметил собеседник агентства. Кроме того, компании, эксплуатирующие газовые хранилища, из-за высоких цен закупают относительно небольшие объемы газа, пояснил Зеле.

В будущем, по словам экс-главы компании, стоимость газа также будет в большой степени зависеть от погоды. "Если холода наступят рано, тогда можно ожидать высоких цен. Если зима будет мягкой, цены на газ снова выровняются и установятся на более низком уровне", - заключил он.

Цены на газ летом 2021 года достигали рекордных за последние годы значений, превышая на споте 640 долларов за тысячу кубометров.

Райнер Зеле возглавлял OMV с июля 2015 года. Весной 2021 года он принял решение не продлевать свои полномочия в компании и с 1 сентября покинул ее. За несколько дней до ухода Зеле дал интервью ТАСС.

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