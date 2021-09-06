Дерипаска считает, что ситуация в Гвинее может сильно встряхнуть рынок алюминия

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что попытка госпереворота в Гвинее может отразиться на ситуации на рынке алюминия. Такое предположение предприниматель высказал в воскресенье в своем Telegram-канале .

"Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны", - написал он, комментируя сообщения о попытке захвата власти мятежниками в Гвинее.

По данным французской медиагруппы France 24, лидер мятежников полковник спецназа Мамади Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции. Ранее Думбуя в размещенном в соцсетях видео сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По его утверждению, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.