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Дерипаска считает, что ситуация в Гвинее может сильно встряхнуть рынок алюминия

Бизнесмен отметил, что около 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой страны
Олег Дерипаска Сергей Савостьянов/ТАСС
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Олег Дерипаска
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что попытка госпереворота в Гвинее может отразиться на ситуации на рынке алюминия. Такое предположение предприниматель высказал в воскресенье в своем Telegram-канале.

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"Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны", - написал он, комментируя сообщения о попытке захвата власти мятежниками в Гвинее.

По данным французской медиагруппы France 24, лидер мятежников полковник спецназа Мамади Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции. Ранее Думбуя в размещенном в соцсетях видео сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По его утверждению, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

Теги
ГвинеяРоссияДерипаска, Олег Владимирович
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