Экс-глава OMV считает, что Россия и Германия должны создать водородный альянс

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия и Германия должны сформировать "водородный альянс", чтобы обеспечить растущие потребности европейского рынка в экологически чистых видах топлива, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.

По его мнению, Европа в среднесрочной перспективе будет наращивать поставки именно природного газа для обеспечения эффективного энергоперехода, поскольку газ позволит уйти от использования угля для производства энергии. Но следующая эра будет за возобновляемыми источниками энергии и водородом, уверен Зеле.

"И вот в этой связи я выступаю за то, чтобы активизировать сотрудничество между Германией и Россией. То есть я выступаю фактически за водородный альянс между нашими двумя странами. В краткосрочной перспективе нам будет необходимо сконцентрироваться на так называемом голубом водороде, когда мы водород производим из природного газа, а CO2 храним под землей", - сказал собеседник агентства.

Зеле убежден, что Россия сможет обеспечить потребности Европы и в "зеленом" водороде, который производится методом электролиза, и в возобновляемых источниках энергии.

"По-прежнему Европа представляет собой большой рынок, который заинтересован в продукте, в данном случае в энергии из возобновляемых источников и водороде, а у России есть возможность эти продукты производить", - заключил он.

Райнер Зеле возглавлял OMV с июля 2015 года. Весной 2021 года он принял решение не продлевать свои полномочия в компании и с 1 сентября покинул ее. За несколько дней до ухода Зеле дал интервью ТАСС.