Около 17 тыс. россиян получают от 1 млн рублей, чаще всего в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Порядка 17,1 тыс. россиян имеют доход от 1 млн рублей в месяц и выше. Больше всего работающих по найму с официальной зарплатой от 1 млн рублей фиксируется в Москве, свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"В апреле 2021 года количество россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, с зарплатой от 1 млн руб. и выше (до вычета подоходного налога) составило 17,1 тыс. человек (или лишь 0,06% от всех работников). По сравнению с аналогичным периодом до пандемии число таких работников выросло за два года на 51,5%, или в полтора раза - в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тыс. человек (0,04%)", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что больше всего работающих по найму с официальной зарплатой от 1 млн рублей фиксируется в Москве (около 10,4 тыс. человек), Санкт-Петербурге (1,3 тыс.), Московской области (1,2 тыс.), а также в Свердловской области, Сахалинской области и Краснодарском крае, где трудится примерно по 300 работников с таким заработком. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (около 270 человек) и Татарстан (свыше 200 человек), в Челябинской и Кемеровской областях работают около полутора сотен сверхоплачиваемых сотрудников.

"В Москве сосредоточены 60% российских работников с зарплатой от 1 млн руб. А на 10 регионов, включая столицу, приходится 85% всех работников-миллионеров. <…> Вместе с тем важно подчеркнуть, что в данном случае при подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитываются единовременные выплаты. А значительная часть оплаты труда сверхоплачиваемых топ-менеджеров как раз приходится на единоразовые премии. Поэтому реальная численность работников-миллионеров может быть существенно выше заявленных 17 тыс. человек", - сказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

По данным исследования, основная масса работников с миллионными зарплатами сосредоточена в финансовой и страховой сфере (около 2,9 тыс. человек), в области торговли (2,6 тыс. человек), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, в обрабатывающей промышленности (2,4 тыс. человек), в области информации и связи (1,4 тыс. человек), в сфере культуры, спорта и развлечений (около 1 тыс. человек), добыче полезных ископаемых (0,85 тыс. человек) и строительстве (0,7 тыс. человек).

В выборку исследования вошли 104,6 тыс. крупных и средних предприятий (включая государственный и негосударственный сектор).