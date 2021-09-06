Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями сентября признаны генеральный директор образовательного центра, разработчик, руководитель отдела продаж и системный аналитик. На этих позициях работодатели готовы платить 200-300 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании Работа.ру, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Самую высокую зарплату (до 300 тыс. рублей в месяц) готовы предложить кандидату на вакансию генерального директора образовательного центра. Работа предполагает управление компанией, развитие продаж и ненормированный рабочий день.

До 250 тыс. рублей может получать разработчик приложений, до 200 тыс. рублей - руководитель отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования, а также системный аналитик в ИТ-компании.

Более 180 тыс. рублей может получать ведущий программист, готовый работать на платформе 1С, а до 140 тыс. рублей - менеджер отдела сопровождения и менеджер по рекламе в финансовой компании. До 100 тыс. рублей готовы предложить преподавателю химии в онлайн-школе и разработчику на 1С-Битрикс.

Исследование проведено на базе вакансий сервиса, в которой размещено более 19,7 млн резюме, зарегистрировано более 730 тыс. работодателей и публикуется 200 тыс. вакансий ежемесячно.