Оператор "Северного потока - 2" изучает вопрос поставок водорода по трубопроводу

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока - 2", начала изучать техническую возможность транспортировки водорода по этому трубопроводу. Об этом сообщил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.

"Насколько мне известно, компания Nord Stream 2 AG проводит такие исследования, - сказал он, отвечая на вопрос о технической возможности поставок водорода. - Но я думаю, что подобные прогнозы нужно делать очень осторожно. Сначала нужно поговорить с инженерами, техническими специалистами, насколько это технически реализуемо. Потому что вы понимаете, что водород и природный газ имеют разные свойства и с ними связаны разные риски".

"На самом деле не играет роли, какой газ мы будем поставлять через трубопровод "Северный поток-2". Важно, что трубопровод нужен", - заключил Зеле.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

Райнер Зеле возглавлял OMV с июля 2015 года. Весной 2021 года он принял решение не продлевать свои полномочия в компании и с 1 сентября покинул ее. За несколько дней до ухода Зеле дал интервью ТАСС.