{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оператор "Северного потока - 2" изучает вопрос поставок водорода по трубопроводу

Экс-глава OMV Райнер Зеле отметил, что подобные прогнозы нужно делать очень осторожно

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока - 2", начала изучать техническую возможность транспортировки водорода по этому трубопроводу. Об этом сообщил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.

"Насколько мне известно, компания Nord Stream 2 AG проводит такие исследования, - сказал он, отвечая на вопрос о технической возможности поставок водорода. - Но я думаю, что подобные прогнозы нужно делать очень осторожно. Сначала нужно поговорить с инженерами, техническими специалистами, насколько это технически реализуемо. Потому что вы понимаете, что водород и природный газ имеют разные свойства и с ними связаны разные риски".

"На самом деле не играет роли, какой газ мы будем поставлять через трубопровод "Северный поток-2". Важно, что трубопровод нужен", - заключил Зеле.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

Райнер Зеле возглавлял OMV с июля 2015 года. Весной 2021 года он принял решение не продлевать свои полномочия в компании и с 1 сентября покинул ее. За несколько дней до ухода Зеле дал интервью ТАСС.

Теги
ГерманияРоссия
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября
Более 180 тыс. рублей может получать ведущий программист, готовый работать на платформе 1С
Читать полностью