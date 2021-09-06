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Мировые цены на нефть

Экс-глава OMV: в ближайшей перспективе цена нефти стабилизируется в районе $70 за баррель

Райнер Зеле подчеркнул, что дальнейшее развитие будет определяться спросом

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Цены на нефть в ближайшей перспективе стабилизируются в районе $70 за баррель, заявил экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.

"Мне кажется, что на этом уровне цена на нефть сейчас стабилизируется, а дальнейшее развитие будет определяться спросом", - сказал он, отвечая на вопрос, надолго ли цена нефти закрепится в районе $70 за баррель.

Перспективы станут яснее после снятия всех ограничений из-за пандемии, считает Зеле. "Что же касается среднесрочной и долгосрочной перспективы, я думаю, что цену на нефть будет определять предложение, потому что мало инвестируется в развитие добычи нефти", - уточнил он.

По мнению Зеле, в будущем роль ОПЕК+ как регулятора на рынке будет только возрастать. "Я думаю, что объемы запасов и добычи в будущем будут иметь еще большее значение. Дело в том, что готовность инвестировать в разработку новых месторождений находится на очень низком уровне. И это означает, что доля национальных нефтяных компаний в общей добыче нефти будет постоянно расти. В этой связи, чтобы обеспечить стабильное снабжение нефтяных рынков в будущем, ОПЕК+ мог бы стать важным регулирующим инструментом", - пояснил собеседник агентства.

"Я думаю, что этому альянсу отводится определенная роль в будущем", - заключил он.

Райнер Зеле возглавлял OMV с июля 2015 года. Весной 2021 года он принял решение не продлевать свои полномочия в компании и с 1 сентября покинул ее. За несколько дней до ухода Зеле дал интервью ТАСС.

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