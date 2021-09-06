Уровень безработицы в Забайкалье снизился до 2,8% и достиг показателя до пандемии

"С начала этого года было трудоустроено 11 605 забайкальцев, или 31,5% от общего числа обратившихся в 2021 году. Уровень безработицы в регионе достиг допандемийного значения и составляет 2,8%", - говорится в сообщении.

ЧИТА, 6 сентября. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы в Забайкальском крае снизился до 2,8%, что соответствует показателю до пандемии коронавируса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения региона.

Как уточнила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова, одним из способов снижения уровня безработицы в Забайкалье стала выплата малоимущим жителям до 30 тыс. рублей на профессиональное обучение и дополнительное профобразование. Кроме того, на поиск работы жители могут получать ежемесячно 13,9 тыс. рублей на срок не более четырех месяцев.

"На реализацию государственной социальной помощи на основании соцконтракта направлено 322 млн рублей. В этом году с гражданами планируется заключить 2 437 соглашений по разным направлениям. Сейчас усиливаем свои позиции в районах по направлению поиск работы", - уточнила Щеглова.

В Забайкальском крае зарегистрировали 64 954 случая заражения коронавирусом, выписали 56 878 человек, 1 322 пациента умерли. Из-за высокой заболеваемости запретили банкеты и корпоративы, закрыли ночные клубы и дискотеки.

С февраля ведется массовая вакцинация, двумя компонентами вакцины привились более 295 тыс. жителей. Всего региональное правительство планирует вакцинировать не менее 80% взрослого населения, это порядка 633 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 направлениях социальной сферы.