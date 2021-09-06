Треть технических специалистов не видит смысла в работе из офиса

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Треть российских IT-специалистов не видит смысла в работе из офиса. Об этом сообщается в исследовании платформы для проведения онлайн-соревнований All Cups от Mail.ru Group среди 1 577 разработчиков из разных регионов России.

По данным аналитики, почти 40% IT-специалистов отказываются от удаленки ради более эффективной работы. Почти половина российских разработчиков (45,6%) при выборе работы готовы поступиться удаленкой ради других выгодных условий (например, повышенной зарплаты). 15,5% респондентов вообще не рассматривают удаленную работу и готовы регулярно посещать офис. Каждый четвертый специалист считает оптимальным приезжать в офис раз в месяц, тогда как 31% опрошенных готовы приезжать туда 1-2 раза в неделю.

Каждый четвертый IT-специалист среднего уровня отмечает, что намного важнее удаленки перспективы быстрого карьерного роста, а также интересные задачи. Среди Junior-специалистов (27,3%) самым важным фактором успешной работы является хорошая команда. А вот Senior-разработчики подходят к выбору вакансий максимально прагматично: важнее других условий для них только уровень денежного вознаграждения.

"Результаты нашего исследования указывают на очень важную боль IT-специалистов: удаленка оставляет слишком много пространства между участниками команды разработки. Почти треть программистов (31%) хотят встречаться с коллегами и выбирают офис для продуктивной работы. Наиболее эффективным для работы IT-команд выглядит гибридный формат офисов с сохранением разных режимов занятости. Именно в таком гибком режиме с начала 2021 года работают все сотрудники Mail.ru Group", - отмечает руководитель платформы All Cups Дмитрий Санников.

Несмотря на стремление оказаться в офисе, большинство разработчиков ценят в удаленке отсутствие временных затрат на дорогу (55,8%) и возможность самостоятельно формировать свой рабочий график (33,4%).